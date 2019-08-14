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Разумков пояснил, откажется ли Слуга народа от госфинансирования

Разумков пояснил, откажется ли Слуга народа от госфинансирования - Фото
Дмитрий Разумков (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.08.2019, 14:22

Петиция на сайте ОП об отмене финансирования партий из госбюджета уже ожидает рассмотрения президентом

Глава президентской Слуги народа Дмитрий Разумков рассказал об отношении политсилы к госфинансированию партий. Свою позицию он высказал на брифинге в кулуарах парламента. Так он прокомментировал петицию об отмене госфинансирования, которая ранее набрала 25 000 подписей.

Отвечая на вопрос, будет ли новый парламент отменять данную норму, депутат ответил неоднозначно. "Давайте дождемся работы новой Верховной Рады. Будем рассматривать те или иные законы в рамках действующего законодательства, в сессионном зале и комитетах".

Комментируя саму процедуру финансирования партий из государственного бюджета, Разумков констатировал, что в этом есть свои плюсы и минусы.

"Это механизм, который дает возможность развивать политическую культуру в государстве. Есть и другие предохранители, на которые нужно будет обращать внимание. Потому что у нас эти средства очень часто использовались неэффективно. Мы видели, что под конец года они шли на рекламу, а не на строительство партийной структуры, обучение своих партийцев, привлечение людей в те или иные структуры. Были даже позиции, которые озвучивали антикоррупционные организации, что эти деньги фактически были направлены на связанные с политическими партиями структуры", - отметил он.

Таким образом, убежден Разумков, возникал вопрос корректности и соответствия законодательству этих средств. "Этот механизм может быть как полезным для демократии в государстве, так и негативым", - подчеркнул он.

Говоря о том, будет ли Слуга народа отказываться от уже выделенных средств, Разумков сказал следующее: "На сегодняшний день это предусмотрено законом, поэтому мы будем пытаться соответствовать тем нормам закона, который действует на территории нашего государства".

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