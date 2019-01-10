Меркель едет в Афины: временно власть запретила акции

Ангела Меркель (фото - Bundesregierung/Kugler)

В Греции власти запретили демонстрации на время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Афины, который запланирован на вторую половину дня четверга, 10 января. Об этом сообщает AP.

Меркель прибывает в Афины для встречи с премьер-министром Алексисом Ципрасом и другими чиновниками.

Реклама

На время визита канцлера Германии полиция задействовала 2 тыс офицеров, вертолет и беспилотники.

В течение этого времени, до пятницы, 11 января, запрещены марши и собрания групп людей в большей части центра Афин, а также в пригородах.

В запрещенную зону попали международный аэропорт, район, в котором во время визита будет проживать Меркель, северные районы Афин, где в пятницу канцлер Германии собирается посетить резиденцию немецкого посла.

"Германия была одним из крупнейших кредиторов Греции в рамках программ помощи во время финансового кризиса, вместе с тем Берлин активно давил на Афины с целью внедрения мер жесткой экономии", - говорится в сообщении.

В течение последних нескольких лет Меркель и Ципрас встречались лично много раз.

20 августа 2018 года Греция завершила трехлетнюю программу спасения от последствий долгового кризиса, внедренную странами еврозоны.