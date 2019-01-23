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Боты:
23.01.2019, 18:47

Меркель: Надо вместе реформировать международные организации

Меркель: Надо вместе реформировать международные организации - Фото
Фото: EPA

По ее убеждению, глобальная архитектура международной политики будет работать только в условиях готовности к компромиссу

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала мировых лидеров сплотиться ради реформирования международных организаций на основе компромисса. Об этом Меркель заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По ее словам, целый ряд мировых игроков, в том числе и Германия, поддерживают укрепление многостороннего порядка, нарушение которого привело бы к понижению прогноза всемирного роста.

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Меркель считает, что национальные интересы государства должны учитывать интересы других стран. По ее убеждению, глобальная архитектура международной политики будет работать только в условиях готовности к компромиссу. Отдельная страна не сможет справиться с актуальными сегодня вызовами, такими как изменение климата, природные катастрофы, кибератаки и угроза терроризма. В связи с этим необходимо реформирование международных организаций. Германия, в частности, последовательно выступает за преобразование формата Совета безопасности ООН.

Меркель также, призвала мировое сообщество сделать все возможное, чтобы не допустить повторения банковского кризиса 2008 года.

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Теги: давос, ангела меркель
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