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Боты:
08.02.2019, 16:37

Меркель назвала одну из самых больших угроз безопасности будущего

Меркель назвала одну из самых больших угроз безопасности будущего - Фото
Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Необходимо воспринимать фейковые новости как часть гибридной войны, считает канцлер Германии

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Фейковые новости - одна из самых больших угроз для безопасности в будущем. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Die Zeit.

"Нам необходимо воспринимать фейковые новости как часть гибридной войны. По моему мнению, это один из ключевых моментов для будущей безопасности и общественного единства в Германии", - сказала Меркель на открытии нового комплекса Федеральной разведывательной службы Германии.

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Канцлер отметила, что фейковые новости нередко становятся объектом государственной пропаганды. Она подчеркнула, что в этом случае перед разведкой стоит задача - как можно скорее выяснить, кто стоит за созданием и распространением фейков.

По словам канцлера, Германия нуждается в сильной и эффективной разведывательной службы более остро, чем когда-либо.

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Теги: Германия, ангела меркель, фейки, пропаганда, гибридная война, фейковые новости
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