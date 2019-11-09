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Меркель объяснила, что нужно для единства воссоединенной Германии

Меркель объяснила, что нужно для единства воссоединенной Германии - Фото
Ангела Меркель (фото - Bundesregierung/Kugler)
09.11.2019, 14:31

В Берлине и других городах Германии отмечают 30-летие со дня падения Берлинской стены

Для достижения настоящего единства западных и восточных земель Германии необходимо больше времени, чем предполагалось изначально. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает Deutsche Welle.

9 ноября 30 лет назад власти ГДР открыли доступ к западному Берлину.

"Как мы видим сегодня, на многие (аспекты, - ред.), относительно которых думалось, что ситуация между Востоком и Западом выровняется, в действительности скорее потребуется около полувека или даже больше", - считает Меркель.

Она уточнила, что после десяти и 20 лет была надежда, что все пойдет быстрее. "Тридцатилетие принесло с собой некоторую бесповоротность", - добавила Меркель.

Канцлер Германии призвала соотечественников набраться терпения. "Свобода связана с усилиями, необходимыми для принятия любых решений, и этому надо научиться", - отметила она.

"Нужно уметь о многом заботиться, а с этим никто не рождается. Жизнь в ГДР была временами в некотором смысле почти удобной, поскольку на определенные вещи просто нельзя было повлиять", - добавила она.

В столице Германии сегодня проходит множество мероприятий, посвященных падению Берлинской стены.

  • 6 ноября сообщалось, что каждый третий житель Германии не может определиться с тем, было ли падение стены, разделявшей Восточную и Западную Германию, позитивным или негативным событием.
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Берлинская стена
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