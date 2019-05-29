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29.05.2019, 06:17

Меркель сказала, кого предложит на пост главы Еврокомиссии

Меркель сказала, кого предложит на пост главы Еврокомиссии - Фото
Ангела Меркель (фото - Bundesregierung/Kugler)

По словам канцлера Германии, она предложит кандидатуру лидера христианских демократов в Европарламенте Манфреда Вебера 21-22 июня

На первом обсуждении главами государств и правительств Европейского Союза кандидатуры будущего главы Еврокомиссии немецкий канцлер Ангела Меркель предложит на эту должность лидера христианских демократов в Европарламенте Манфреда Вебера. Об этом Меркель заявила во время прибытия на неформальный саммит лидеров стран ЕС в Брюсселе 28 мая, сообщает Deutsche Welle.

Канцлер добавила, что не исключает принятия Европейским Советом иного решения. "У нас есть еще много времени, чтобы обсудить эту тему, в частности на очередном заседании Европейского совета 21 и 22 июня, и, поскольку сегодня первый обмен мнениями, я предложу от семьи Европейской народной партии, конечно, Манфреда Вебера", - отметила Меркель.

По ее словам, она поддерживает так называемый принцип ведущего кандидата при назначении председателя Еврокомиссии. Согласно ему этот пост должен получить лидер крупнейшей фракции Европарламента, которой по итогам выборов, завершившихся в минувшее воскресенье, вновь стали христианские демократы. Меркель признала, что не все ее коллеги придерживаются аналогичного мнения.

28 мая действующий глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что главы большинства фракций парламента договорились приложить усилия для того, чтобы председателем Еврокомиссии стал один из кандидатов, который будет предложен именно его фракциями.

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Теги: Манфред Вебер, Антонио Таяни, Ангела Меркель, глава еврокомиссии
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