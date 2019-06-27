Меркель стало плохо на встрече со Штайнмайером: видео

Ангела Меркель (фото - ЕРА)

У канцлера Германии Ангелы Меркель сегодня произошел тремор на встрече с президентом страны Франком Вальтером Штайнмайером в Берлине, где отмечается аномальная жара в последние дни. Соответствующее видео опубликовал журналист Амиай Штайн.

Меркель стояла в центре зала рядом со Штайнмайером, он произносил речь в связи со вступлением на должность министра юстиции представителя СДПГ Кристине Ламбрехт. На записи видно, как канцлер Германии начала дрожать.

בפעם השנייה בתוך 10 ימים: דיווח על כך שקנצלרית גרמניה מרקל רעדה - הפעם במהלך הצהרות של נשיא גרמניה pic.twitter.com/tmQtR1CCki — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 27 червня 2019 р.

18 июня Меркель во время встречи с президентом Владимиром Зеленским почувствовала серьезное недомогание. Она сама признала это, но уверяла, что чувствует себя хорошо, выпив "как минимум три стакана воды".