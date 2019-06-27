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27.06.2019, 11:58

Меркель стало плохо на встрече со Штайнмайером: видео

Меркель стало плохо на встрече со Штайнмайером: видео - Фото
Ангела Меркель (фото - ЕРА)

У канцлера Германии снова произошел инцидент с тремором за последние несколько дней

У канцлера Германии Ангелы Меркель сегодня произошел тремор  на встрече с президентом страны Франком Вальтером Штайнмайером в Берлине, где отмечается аномальная жара в последние дни. Соответствующее видео опубликовал журналист Амиай Штайн.

Меркель стояла в центре зала рядом со Штайнмайером, он произносил речь в связи со вступлением на должность министра юстиции представителя СДПГ Кристине Ламбрехт. На записи видно, как канцлер Германии начала дрожать.

18 июня Меркель во время встречи с президентом Владимиром Зеленским почувствовала серьезное недомогание. Она сама признала это, но  уверяла, что чувствует себя хорошо, выпив "как минимум три стакана воды".

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Теги: Ангела Меркель, берлин, жара, Франк-Вальтер Штайнмайер, тремор
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