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Меркель, Столтенберг, генсек ООН: кто сегодня выступит в Давосе

Меркель, Столтенберг, генсек ООН: кто сегодня выступит в Давосе - Фото
Фото: Gian Ehrenzeller/EPA
23.01.2020, 07:47

На Всемирном экономическом форуме обсудят ряд вопросов геополитики, экономики, науки и технологий

Сегодня в швейцарском Давосе состоится третий день Всемирного экономического форума. Программа опубликована на сайте форума.

В повестке дня – ряд геополитических тем: будущее НАТО, ЕС после Brexit, стратегические планы G20, ситуация на Ближнем Востоке, в Колумбии, Индии и Малайзии. Также будут обсуждаться экологические и климатические проблемы, развитие науки, концепции городов будущего, налогообложение цифровой экономики, кибербезопасность, борьба с доминированием доллара, вызовы глобализации и другие темы.

10:30 (время киевское). Специальное обращение Хуана Гуайдо - главы Нацсобрания Венесуэлы, который более чем в 50 странах признан временным президентом страны.

11:15. Панель об экономических рисках в связи с Brexit.

12:00. Пресс-конференция президента Ганы Нана Акуфо-Аддо.

12:00. Панель правительства Саудовской Аравии о стратегических приоритетах в G20.

12:15. Будущее НАТО. Среди спикеров – генсек Альянса Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда.

12:30. Беседа с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

15:00. Специальное обращение канцлера Германии Ангелы Меркель.

15:45. Панель Неспокойный Ближний Восток. Среди спикеров члены правительства Ирака и Саудовской Аравии, спецпред генсека ООН, президент регионального правительства Курдистана, директор аналитического центра Chatham House.

17:00. Специальное обращение Джузеппе Конте, премьер-министра Италии.

19:00. Специальное обращение Антонио Гутерриша, Генерального секретаря ООН.

LIGA.net ведет хронику событий в Давосе.

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давос Всемирный экономический форум
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