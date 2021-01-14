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Меркель выступила за "мега-изоляцию" в Германии – СМИ

14.01.2021, 23:14
Меркель выступила за
Ангела Меркель (фото - ЕРА)

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за "мега-изоляцию", которая должна включать остановку как местного, так и междугороднего общественного транспорта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкое издание Bild.

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В четверг в Германии было зарегистрировано новое рекордное количество смертей от коронавируса, что вызвало призывы к более жесткой изоляции.

Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что Меркель настаивает на "мега-изоляции", чтобы полностью обезопасить Германию от быстро распространяющегося "британского" штамма вируса.

Источники Reuters в правительстве ФРГ сообщили, что его члены не поддерживают инициативу канцлера.

Ежедневное число умерших от коронавируса в Германии в настоящее время составляет около 15 смертей на миллион человек по сравнению с 13 смертельными случаями на миллион в США.

Институт Роберта Коха (RKI) сообщил о 25 164 новых случаях коронавируса и 1244 умерших, в результате чего общее число смертей в Германии с начала пандемии составило 43 881 человек.

Изначально Германия справилась с пандемией лучше, чем ее соседи. В этом ей помогла жесткая изоляция прошлой весной, но в последние месяцы в ФРГ наблюдался резкий рост числа случаев заболевания и смертности.

Президент RKI Лотар Вилер заявил в четверг, что ограничения внедряются не так последовательно, как во время первой волны. По его мнению, люди должны больше работать из дома, а текущие ограничения необходимо ужесточить.

По словам Вилера, больницы в 10 из 16 земель Германии столкнулись с проблемой нехватки мест, поскольку 85% коек в отделениях интенсивной терапии были заняты пациентами с коронавирусом.

По данным RKI, на данный момент вакцинирован лишь около 1% населения Германии, или 842 455 человек.

По словам Вилера, на сегодняшний день в Германии зарегистрировано 16 случаев людей с быстро распространяющимся вариантом вируса, впервые обнаруженного в Великобритании, и четыре – с вариантом из Южной Африки.

Вилер призвал людей, которым была предложена вакцинация от COVID-19, принять ее. "В конце года эта пандемия окажется под контролем", – сказал он.

5 января власти Германии приняли решение усилить и продлить локдаун в стране до 31 января.  

Вадим Ребрина
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Германия Ангела Меркель коронавирус

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