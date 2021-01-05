В Германии ужесточили ограничения и продлили локдаун на три недели

Власти Германии приняли решение усилить и продлить локдаун в стране. Об этом этом сообщает Deutsche Welle по итогам консультаций канцлера Ангелы Меркель и премьер-министров федеральных земель.

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Действие противоэпидемических мероприятий, которое должно было завершиться 10 января, продлено до 31 января.

Останутся закрытыми школы, детсады, парикмахерские, косметические салоны, бутики, кинотеатры и театры. Работать будут только магазины товаров первой необходимости и аптеки.

Ограничение социальных контактов усилили. Разрешаются встречи только с одним человеком, с которым визави не живет под одной крышей.

Дополнительные ограничения ввели для регионов, где наблюдаются крайне высокие темпы распространения коронавируса – 200 заражений на 100 000 человек в течение одной недели. Там людям запрещено удаляться от места жительства на расстояние более чем на 15 километров. На данный момент такие ограничения распространяются на жителей более 70 регионов Германии.

Кроме того, власти решили ускорить проведение тестов на коронавирус, прежде всего в домах престарелых, а также тестировать на коронавирус прибывших из зон риска за рубежом.

Как отмечается, полиция будет активнее проверять соблюдение предписаний относительно пребывания на карантине граждан, прибывших из стран, где обнаружен новый вариант коронавируса.

16 декабря в Германии приняли жесткий локдаун, который должен был завершиться 10 января.

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Наталия Медведева

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