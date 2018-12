Джеймс Мэттис обратился к американским военным с последним посланием в качестве главы Пентагона. Об этом сообщает New York Post.

Он пожелал счастливого Рождества "всем парням и девушкам, которые держат линию в 2018" и напомнил, что много лет американские военные лишаются праздников дома, чтобы защищать демократию.

#SecDef Mattis' final holiday message to the DOD: "To all you lads and lasses holding the line in 2018 on land, at sea, or in the air, thanks for keeping the faith. Merry Christmas and may God hold you safe." pic.twitter.com/YIdMaVgIWE