Джеймс Мэттис Фото: flickr/James N. Mattis

Джеймс Мэттис обратился к американским военным с последним посланием в качестве главы Пентагона. Об этом сообщает New York Post.

Он пожелал счастливого Рождества "всем парням и девушкам, которые держат линию в 2018" и напомнил, что много лет американские военные лишаются праздников дома, чтобы защищать демократию.

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#SecDef Mattis' final holiday message to the DOD: "To all you lads and lasses holding the line in 2018 on land, at sea, or in the air, thanks for keeping the faith. Merry Christmas and may God hold you safe." pic.twitter.com/YIdMaVgIWE — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) 24 грудня 2018 р.

Видео было записано 19 декабря, за день до того, как Мэттис подал президенту США Дональду Трампу свое заявление об отставке. Он заявил, что уходит это из-за несовпадения во взглядах с президентом.

Мэттис считает, что США не могут защищать свои интересы, не поддерживая сильные альянсы и не проявляя уважения к союзникам.

Изначально планировалось, что Мэттис выйдет на пенсию и покинет Пентагон в феврале, но Трамп заявил, что это произойдет на два месяца раньше - 1 января.