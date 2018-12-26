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26.12.2018, 07:17

Мэттис обратился к американским военным с последним посланием

Мэттис обратился к американским военным с последним посланием - Фото
Джеймс Мэттис Фото: flickr/James N. Mattis

С 1 января глава Пентагона Джеймс Мэттис покинет оборонное ведомство США и уйдет на пенсию

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Джеймс Мэттис обратился к американским военным с последним посланием в качестве главы Пентагона. Об этом сообщает New York Post.

Он пожелал счастливого Рождества "всем парням и девушкам, которые держат линию в 2018" и напомнил, что много лет американские военные лишаются праздников дома, чтобы защищать демократию. 

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Видео было записано 19 декабря, за день до того, как Мэттис подал президенту США Дональду Трампу свое заявление об отставке. Он заявил, что уходит это из-за несовпадения во взглядах с президентом.

Мэттис считает, что США не могут защищать свои интересы, не поддерживая сильные альянсы и не проявляя уважения к союзникам. 

Изначально планировалось, что Мэттис выйдет на пенсию и покинет Пентагон в феврале, но Трамп заявил, что это произойдет на два месяца раньше - 1 января. 

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Теги: пентагон, дональд трамп, обращение, джеймс мэттис
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