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17.06.2019, 15:20

Мэй может провести с Путиным встречу тет-а-тет на саммите G20

Мэй может провести с Путиным встречу тет-а-тет на саммите G20 - Фото
Тереза Мэй (фото - ЕРА)

Встретиться премьер Британии и президент РФ могут на саммите в Японии, но в офисе Мэй еще не решили окончательно

Офис премьер-министра Великобритании Терезы Мэй рассматривает возможность ее личной встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите Большой двадцатки в Японии. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на дипломатические источники.

Цель возможной встречи – разморозить отношения между странами до прихода к власти нового премьера Британии.

Кремль выразил желание перевести свои отношения с Великобританией в новую фазу после более чем года напряженности в связи с отравлениями в Солсбери.

Однако, по словам дипломатических источников, двусторонняя встреча состоится только в том случае, если на встрече будет "определенная цель, перспектива", а это пока остается под вопросом.

7 июня в офисе Мэй заявили, что улучшение отношений Британии и России возможно только в том случае, если Кремль поменяет свое поведение на международной арене. 

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Теги: владимир путин, Тереза Мэй
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