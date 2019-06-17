Мэй может провести с Путиным встречу тет-а-тет на саммите G20

Тереза Мэй (фото - ЕРА)

Офис премьер-министра Великобритании Терезы Мэй рассматривает возможность ее личной встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите Большой двадцатки в Японии. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на дипломатические источники.

Цель возможной встречи – разморозить отношения между странами до прихода к власти нового премьера Британии.

Кремль выразил желание перевести свои отношения с Великобританией в новую фазу после более чем года напряженности в связи с отравлениями в Солсбери.

Однако, по словам дипломатических источников, двусторонняя встреча состоится только в том случае, если на встрече будет "определенная цель, перспектива", а это пока остается под вопросом.

7 июня в офисе Мэй заявили, что улучшение отношений Британии и России возможно только в том случае, если Кремль поменяет свое поведение на международной арене.