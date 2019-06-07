Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.06.2019, 08:25

У Мэй ответили Путину на то, что "надо перевернуть страницу"

У Мэй ответили Путину на то, что "надо перевернуть страницу" - Фото
Тереза Мэй (фото - пресс-служба премьера Британии)

Недавно российский президент заявил, что Британии и РФ нужно наладить подорванные скандалом с отравлением Скрипаля отношения. В Лондоне отреагировали.

Улучшение отношений Британии и России возможно только в том случае, если Кремль поменяет свое поведение на международной арене. Об этом заявили в офисе британского премьера Терезы Мэй, пишет агентство Радио Свобода.

"Россия по-прежнему дестабилизирует обстановку, но сотрудничество двух стран в области международной безопасности будет продолжаться", - говорится в сообщении.

Как отметили в агентстве, такое заявление Лондона - ответ на высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что отношения с Британией улучшатся после избрания там нового главы правительства.

Российский лидер на Петербургском экономическом форуме посетовал, что отношения между странами были подорваны из-за отравления в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, и заявил, что "надо, в конце концов, перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, покушениями".

Читайте также: Солсбери очистили от "Новичка"

Отправить:
Распечатать:
Теги: агрессия России, геополитика, Тереза Мэй
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 