У Мэй ответили Путину на то, что "надо перевернуть страницу"

Тереза Мэй (фото - пресс-служба премьера Британии)

Улучшение отношений Британии и России возможно только в том случае, если Кремль поменяет свое поведение на международной арене. Об этом заявили в офисе британского премьера Терезы Мэй, пишет агентство Радио Свобода.

"Россия по-прежнему дестабилизирует обстановку, но сотрудничество двух стран в области международной безопасности будет продолжаться", - говорится в сообщении.

Как отметили в агентстве, такое заявление Лондона - ответ на высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что отношения с Британией улучшатся после избрания там нового главы правительства.

Российский лидер на Петербургском экономическом форуме посетовал, что отношения между странами были подорваны из-за отравления в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, и заявил, что "надо, в конце концов, перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, покушениями".

Читайте также: Солсбери очистили от "Новичка"