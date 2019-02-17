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17.02.2019, 22:14

Новичок убивает, даже когда его нет: Скрипалю стало хуже - СМИ

Новичок убивает, даже когда его нет: Скрипалю стало хуже - СМИ - Фото
Cергей Скрипаль (фото - скриншот видео)

О долгосрочном воздействии нервно-паралитических веществ известно очень мало

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Состояние здоровья бывшего разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля ухудшилось, ему оказывают медицинскую помощь у него дома. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на британские СМИ. 

"Никто не знает, что его ждет, поскольку о долгосрочном воздействии нервно-паралитических веществ известно очень мало", - отметил источник в британских спецслужбах.

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Нервно-паралитическое вещество Новичок, которым был отравлен Скрипаль, по словам врачей, может действовать даже после вывода его из организма.

"Само вещество, вероятно, подлежит распаду и покинет организм, но эффект от него может быть долгосрочным", - заявил научный сотрудник Ноттингемского университета Уэйн Картер.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек - Дону Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - агенты ГРУ РФ Александр Мишкин (по легенде - Александр Петров) и Анатолий Чепига (по легенде - Руслан Боширов). Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". С обвинениями в адрес российских агентов согласились лидеры США, Франции, ФРГ и Канады.

Третий подозреваемый в отравлении Скрипаля, не существующий до определенного времени Сергей Федотов, был опознан как Денис Вячеславович Сергеев - высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии РФ.

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Теги: Сергей Скрипаль, Солсбери, Новичок, отравление, гру
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