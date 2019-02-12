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12.02.2019, 08:30

Мэй планирует уйти в отставку этим летом - СМИ

Мэй планирует уйти в отставку этим летом - СМИ - Фото
Тереза Мэй (фото - EPA)

Журналисты со ссылкой на источники сообщают о планах британского премьера уйти в отставку, чтобы назвать следующего лидера и помешать Джонсону

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует подать в отставку летом, сообщает местное издание The Sun со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников британского правительства.

Мэй полагает, что добровольная отставка даст ей возможность назвать следующего лидера на ежегодном собрании партии.

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Журналисты уточняют, что такой ход может рассматриваться как план по недопущению к должности премьера бывшего главы МИД Британии Бориса Джонсона, "ее давнего врага".

7 февраля сообщалось, что Мэй советуют отложить голосование в парламенте о Brexit. 

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Теги: Великобритания, ЕС, отставка, премьер, Тереза Мэй
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