Мэй планирует уйти в отставку этим летом - СМИ

Тереза Мэй (фото - EPA)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует подать в отставку летом, сообщает местное издание The Sun со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников британского правительства.

Мэй полагает, что добровольная отставка даст ей возможность назвать следующего лидера на ежегодном собрании партии.

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Журналисты уточняют, что такой ход может рассматриваться как план по недопущению к должности премьера бывшего главы МИД Британии Бориса Джонсона, "ее давнего врага".

7 февраля сообщалось, что Мэй советуют отложить голосование в парламенте о Brexit.