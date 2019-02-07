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07.02.2019, 06:28

Мэй собирается отложить второе голосование по Brexit - Telegraph

Мэй собирается отложить второе голосование по Brexit - Telegraph - Фото
Тереза Мэй (фото - Flickr/number10gov)

Британский премьер Тереза Мэй не успеет обсудить изменения в сделке с европейскими партнерами

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Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй советуют отложить голосование в парламенте по сделке с Европейским союзом о плавном выходе страны из блока (Brexit). Об этом сообщает Telegraph.

Отмечается, что голосование может быть оттянуто до конца февраля, за месяц до предполагаемой даты Brexit.

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Представитель большинства в британской Палате общин Джулиан Смит якобы заявил Мэй, что голосование нельзя проводить на следующей неделе. Связано это с тем, что глава правительства не успеет обсудить изменения в сделке с партнерами из Евросоюза. 

21 января, после отклонения британской Палатой общин соглашения по Brexit премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в парламенте План Б по выходу страны из состава Европейского Союза. 

Парламент Британии отверг перенос даты Brexit и обязал Мэй вернуться к переговорам с Европейским Союзом, чтобы пересмотреть вопрос о границе между Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства, и Ирландией, которая остается страной-членом ЕС. 

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Brexit назначен на 29 марта 2019 года, но для плавного выхода из ЕС предусмотрен переходной период продолжительностью в 21 месяц. Для предотвращения хаоса в случае нерегулируемого выхода из состава Европейского союза (без предварительного соглашения с ЕС - ред.) власти рассматривают возможность введения военного положения и готовят 3500 солдат на случай жесткого Brexit.

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Теги: сделка, британия, евросоюз, соглашение, лондон, Тереза Мэй, brexit
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