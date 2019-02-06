Туск послал сторонников Brexit в ад, они назвали его евроманьяком

Дональд Туск (фото - пресс-служба Европарламента)

Глава Европейского совета Дональд Туск сказал, что тем, кто призывает к выходу Великобритании из Евросоюза без плана действий, уготовано отдельное место в аду. Об этом он заявил после переговоров с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, передает BBC.

Он отметил, что ЕС будет настаивать на сохранении прозрачной границы с Британией, независимо от того, удастся Лондону договориться или нет.

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Слова Туска разгневали британских парламентариев, выступавших за Brexit. Они обвинили Туска в надменности.

В Twitter Туска появился комментарий:

"Мне интересно, как выглядит особое место в аду, уготованное тем, кто выступал за Brexit, не имея даже приблизительного плана и не представляя, как провести его безопасно".

Экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства, ныне независимый член Европарламента Найджел Фараж написал в своем твите: "После Brexit мы освободимся от никем не избранных и наглых хулиганов вроде вас и будем сами управлять своей страной".

Пресс-секретарь правой Демократической юнионистской партии Сэмми Уилсон заявил: "Этот евроманьяк изо всех сил пытается сохранить путы европейской бюрократии, которые окутали Британию. Именно Туск и его наглые переговорщики из ЕС раздувают страхи в попытке отменить результаты референдума".

4 февраля сообщалось, что ЕС готов работать над альтернативными решениями по выходу Великобритании из союза только во время переходного периода.