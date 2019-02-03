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03.02.2019, 08:17

Что будет с королевой Елизаветой II в случае жесткого Brexit: СМИ

Что будет с королевой Елизаветой II в случае жесткого Brexit: СМИ - Фото
Королева Елизавета (фото - ЕРА)

По информации СМИ, из британской столицы также вывезут всю королевскую семью

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Королеву Великобритании Елизавету II и других членов королевской семьи эвакуируют из Лондона в случае хаоса в стране из-за неконтролируемого Brexit - без предварительного соглашения с Европейским союзом о плавном выходе страны из блока. Об этом сообщает британская газета The Sunday Times.

Газета ссылается на секретный правительственный план, где сказано об эвакуации королевской семьи.

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"Этот план экстренной эвакуации существовал еще со времен холодной войны, однако сейчас он был переориентирован на случай массовых беспорядков", - пишет газета.

Издание не уточняет, куда вывезут королеву и наследников престола.

21 января, после отклонения британской Палатой общин соглашения по Brexit премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в парламенте План Б по выходу страны из состава Европейского Союза. Парламент Британии отверг перенос даты Brexit и обязал Мэй вернуться к переговорам с Европейским Союзом, чтобы пересмотреть вопрос о границе между Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства, и Ирландией, которая остается страной-членом ЕС. 

Brexit назначен на 29 марта 2019 года, но для плавного выхода из ЕС предусмотрен переходной период продолжительностью в 21 месяц. Для предотвращения хаоса в случае нерегулируемого выхода из состава Европейского союза (без предварительного соглашения с ЕС - ред.) власти рассматривают возможность введения военного положения

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Теги: Великобритания, британия, эвакуация, королева, елизавета II, лондон, brexit, жесткий Brexit
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