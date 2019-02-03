Что будет с королевой Елизаветой II в случае жесткого Brexit: СМИ

Королева Елизавета (фото - ЕРА)

Королеву Великобритании Елизавету II и других членов королевской семьи эвакуируют из Лондона в случае хаоса в стране из-за неконтролируемого Brexit - без предварительного соглашения с Европейским союзом о плавном выходе страны из блока. Об этом сообщает британская газета The Sunday Times.

Газета ссылается на секретный правительственный план, где сказано об эвакуации королевской семьи.

Реклама

"Этот план экстренной эвакуации существовал еще со времен холодной войны, однако сейчас он был переориентирован на случай массовых беспорядков", - пишет газета.

Издание не уточняет, куда вывезут королеву и наследников престола.

21 января, после отклонения британской Палатой общин соглашения по Brexit премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в парламенте План Б по выходу страны из состава Европейского Союза. Парламент Британии отверг перенос даты Brexit и обязал Мэй вернуться к переговорам с Европейским Союзом, чтобы пересмотреть вопрос о границе между Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства, и Ирландией, которая остается страной-членом ЕС.



Brexit назначен на 29 марта 2019 года, но для плавного выхода из ЕС предусмотрен переходной период продолжительностью в 21 месяц. Для предотвращения хаоса в случае нерегулируемого выхода из состава Европейского союза (без предварительного соглашения с ЕС - ред.) власти рассматривают возможность введения военного положения.

Читайте также: План Б: Лондон готовит 3500 солдат на случай "жесткого" Brexit