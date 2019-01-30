Парламент Британии отверг перенос даты Brexit

Тереза Мэй (фото - Flickr/number10gov)

Парламент Великобритании проголосовал против поправки к соглашению о Brexit, которая позволила бы отсрочить выход страны из Евросоюза на девять месяцев. Трансляция дебатов в Палате общин велась на странице премьер-министра Терезы Мэй в Facebook.

Против выхода Британии из ЕС позже установленного срока, предложенного представительницей лейбористом Иветт Купер, высказался 321 депутат, за - 298 депутатов,

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Brexit назначен на 29 марта 2019 года, но для плавного выхода из ЕС предусмотрен переходной период продолжительностью в 21 месяц.

Парламент обязал Мэй вернуться к переговорам с Европейским Союзом, чтобы пересмотреть вопрос о границе между Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства, и Ирландией, которая остается страной-членом ЕС.

План премьера предполагает дальнейшее пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка.

21 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в британском парламенте План Б по выходу страны из состава Европейского Союза. Голосование в палате общин по нему состоится 29 января.

15 января 2019 года депутаты британской Палаты общин на решающем голосовании по предложенному премьером Терезой Мэй соглашению по Brexit высказались против сделки - 432 против 202. До этого Палата лордов не поддержала выход страны из ЕС в обход соглашения Brexit: 321 голоса против 152. Отклоненная версия соглашения между Британией и ЕС в конце ноября 2018 года была одобрена 27 странами Евросоюза.