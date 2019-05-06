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06.05.2019, 15:23

Мэй провела тайные переговоры о втором референдуме о Brexit - СМИ

Мэй провела тайные переговоры о втором референдуме о Brexit - СМИ - Фото
Тереза Мэй (фото - EPA)

Во время тайных обсуждений "планировались различные сценарии"

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела ряд секретных переговоров по поводу второго референдума о выходе страны из Европейского Союза, передает издание The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Встречи она провела накануне решающих переговоров с оппозиционными лейбористами, в ходе которых будут договариваться о заключении межпартийной сделки по Brexit.

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Во время тайных обсуждений, как уточняет издание, "планировались различные сценарии".

В офисе Мэй эту информацию опровергают.

По словам источников издания, проведение второго референдума о Brexit станет актуальным, если переговоры Мэй с оппозиционной партией не принесут положительного результата в вопросе соглашения о выходе страны из ЕС, и если британский парламент решит провести голосование по организации второго референдума о Brexit.

11 апреля сообщалось, что Великобритания может покинуть Европейский Союз еще до выборов в Европарламент, намеченных на конец мая 2019 года. 

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Теги: Великобритания, Тереза Мэй, brexit
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