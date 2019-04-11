Великобритания может выйти из ЕС еще до выборов в Европарламент

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Великобритания может покинуть Европейский Союз еще до выборов в Европарламент, намеченных на конец мая 2019 года. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вскоре после того, как стало известно о достигнутой между Брюсселем и Лондоном договоренности об отсрочке Brexit, сообщает Deutsche Welle.

"Отсрочка до 31 октября позволит довести до конца начавшийся процесс упорядоченного выхода Великобритании из ЕС. Если нам удастся сделать это до 22 мая, нам не придется проводить выборы в Европарламент", - сказала Мэй.

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По словам главы Европейского Совета Дональда Туска, "в течение этого времени порядок действий будет всецело определять Соединенное Королевство".

Он добавил, что Лондон еще может ратифицировать согласованный с ЕС договор, и тогда отсрочка будет отменена. "Но у Великобритании останется возможность "переосмыслить всю стратегию Brexit и отказаться от идеи выхода из Евросоюза, благодаря отсрочке она получила время для поиска "лучшего решения", - заявил Туск.

9 апреля британский парламент 420 голосами против 110 одобрил предложение Мэй об обращении к Евросоюзу с просьбой перенести дату выхода страны из ЕС с 12 апреля на 30 июня.

Это произошло после того, как парламент одобрил законопроект, требующий от премьера добиваться переноса даты Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения.