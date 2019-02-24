Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.02.2019, 17:48

Мэй сказала, когда состоится окончательное голосование по Brexit

Мэй сказала, когда состоится окончательное голосование по Brexit - Фото
Тереза Мэй (фото - Getty Images) Фото: Getty Images

Премьер сказала, что "позитивные" переговоры с ЕС все еще продолжаются

Реклама
Реклама

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутаты британского парламента смогут окончательно проголосовать по сделке с Brexit до 12 марта. Об этом Мэй сказала в самолете на пути в Шарм-эш-Шейх, где проходит саммит между лидерами ЕС и Арабской лиги, сообщает ВВС.

Выступая на саммите в Египте, премьер исключила проведение голосования на этой неделе.

Реклама

Но она сказала, что "позитивные" переговоры с ЕС все еще продолжаются.

23 февраля The Guardian со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что старшие министры британского правительства хотят, чтобы Мэй ушла в отставку уже в мае и позволила следующему лидеру провести новый этап переговоров о выходе Великобритании из ЕС – Brexit.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Великобритания, ЕС, британия, Тереза Мэй, brexit
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 