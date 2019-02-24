Мэй сказала, когда состоится окончательное голосование по Brexit

Тереза Мэй (фото - Getty Images) Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутаты британского парламента смогут окончательно проголосовать по сделке с Brexit до 12 марта. Об этом Мэй сказала в самолете на пути в Шарм-эш-Шейх, где проходит саммит между лидерами ЕС и Арабской лиги, сообщает ВВС.

Выступая на саммите в Египте, премьер исключила проведение голосования на этой неделе.

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Но она сказала, что "позитивные" переговоры с ЕС все еще продолжаются.

23 февраля The Guardian со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что старшие министры британского правительства хотят, чтобы Мэй ушла в отставку уже в мае и позволила следующему лидеру провести новый этап переговоров о выходе Великобритании из ЕС – Brexit.