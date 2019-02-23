В Британии министры хотят отставки Мэй через три месяца – СМИ

Тереза Мэй (фото - пресс-служба премьера Британии)

Старшие министры британского правительства хотят, чтобы премьер Тереза Мэй ушла в отставку уже в мае и позволила следующему лидеру провести новый этап переговоров о выходе Великобритании из ЕС – Brexit. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на высокопоставленные источники.

Как уточняется, министры хотят отставки Мэй после завершения первой фазы Brexit, "на пике". В противном случае, переговоры могут потерпеть поражения из-за недоверия.

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Сама Мэй хочет остаться на своем посту не только на весь период Brexit, но и после, чтобы сохранить политическое наследие.

21 февраля министр иностранных дел Испании Хосе Боррелл заявил, что, по его мнению, в Брюсселе уже составляют новое соглашение о Brexit.