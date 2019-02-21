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21.02.2019, 06:20

В Брюсселе составляют новое соглашение о Brexit - МИД Испании

В Брюсселе составляют новое соглашение о Brexit - МИД Испании - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Министр иностранных дел Испании считает, что новая договоренность о выходе Великобритании из ЕС уже существует

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Министр иностранных дел Испании Хосе Боррелл считает, что в Брюсселе уже составляют новое соглашение о Brexit. Об этом он рассказал агентству Bloomberg.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй прибыла в Брюссель вчера, 20 февраля, в поисках изменений к соглашению о Brexit. 24 февраля должен состояться саммит в Египте, который рассматривается как новая возможность для переговоров.

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"Я думаю, что договоренность заключается уже, в Шарм-эль-Шейх ехать не нужно", - сказал Боррелл.

Ранее президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что никто из членов ЕС не будет блокировать расширение периода выхода Великобритании из Евросоюза.

Он уточнил, что в случае расширения периода Brexit до момента выборов в Европарламент (в конце мая этого года) британцы будут обязаны принять участие в голосовании.

Brexit назначен на 29 марта 2019 года, но для плавного выхода из ЕС предусмотрен переходной период продолжительностью в 21 месяц. Для предотвращения хаоса в случае нерегулируемого выхода из состава ЕС (без предварительного соглашения с ЕС - ред.) власти рассматривают возможность введения военного положения и готовят 3500 солдат на случай жесткого Brexit.

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Теги: brexit, Хосе Боррелл
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