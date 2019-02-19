Юнкер: В ЕС не против увеличения продолжительности Brexit

Жан-Клод Юнкер (фото - EPA)

Никто из членов ЕС не будет блокировать расширение периода выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, передает Reuters.

"Если Великобритания попросит перенести дату своего выхода из Европейского союза, то никто из нынешних его членов не будет против этого", - сказал Юнкер.

Реклама

С другой стороны, Юнкер добавил, что в случае расширения периода Brexit до моменту выборов в Европейский парламент в конце мая этого года, британцы будут обязаны принять участие в голосовании.

Brexit назначен на 29 марта 2019 года, но для плавного выхода из ЕС предусмотрен переходной период продолжительностью в 21 месяц. Для предотвращения хаоса в случае нерегулируемого выхода из состава Европейского союза (без предварительного соглашения с ЕС - ред.) власти рассматривают возможность введения военного положения и готовят 3500 солдат на случай жесткого Brexit.