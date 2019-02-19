Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.02.2019, 23:56

Юнкер: В ЕС не против увеличения продолжительности Brexit

Юнкер: В ЕС не против увеличения продолжительности Brexit - Фото
Жан-Клод Юнкер (фото - EPA)

Если выход Британии из Евросоюза затянется до мая, то страна будет обязана участвовать в выборах в Европарламент

Реклама
Реклама

Никто из членов ЕС не будет блокировать расширение периода выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, передает Reuters.

"Если Великобритания попросит перенести дату своего выхода из Европейского союза, то никто из нынешних его членов не будет против этого", - сказал Юнкер.

Реклама

С другой стороны, Юнкер добавил, что в случае расширения периода Brexit до моменту выборов в Европейский парламент в конце мая этого года, британцы будут обязаны принять участие в голосовании.

Brexit назначен на 29 марта 2019 года, но для плавного выхода из ЕС предусмотрен переходной период продолжительностью в 21 месяц. Для предотвращения хаоса в случае нерегулируемого выхода из состава Европейского союза (без предварительного соглашения с ЕС - ред.) власти рассматривают возможность введения военного положения и готовят 3500 солдат на случай жесткого Brexit.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Жан-Клод Юнкер, brexit, Великобритания
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 