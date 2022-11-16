MI5: Шпионам РФ в Европе нанесен самый значительный стратегический удар в новейшей истории

Способности России шпионить в Европе был нанесен "самый значительный стратегический удар" в новейшей истории после скоординированных высылок российских дипломатов. Об этом заявил генеральный директор MI5 Кен Маккаллум в ежегодной речи, в которой наметил угрозы Соединенному Королевству, сообщает CNN.

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По его словам, в этом году 600 российских чиновников были высланы из Европы, 400 из которых MI5 признали шпионами.

"В случае Великобритании, после того как мы выслали 23 российских шпионов, выдававших себя за дипломатов, мы отклонили из соображений национальной безопасности более 100 заявок на дипломатические визы", – сказал Маккаллум.

В комментариях после речи он добавил, что европейские союзники обмениваются данными о шпионах, поэтому "россиянам нелегко пересекать посты".

В июне послу России в Великобритании Андрею Келину, а также другим аккредитованным российским дипломатам было запрещено посещать здание британского парламента в Вестминстере "до особого распоряжения".

Вадим Ребрина

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