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21.03.2019, 14:10

МИД Чехии вызвал посла России по вопросу о квартирах

МИД Чехии вызвал посла России по вопросу о квартирах - Фото
Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел Чехии вызвало Александра Змеевского по вопросу аренды пражских квартир, предназначенных для дипломатов

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Министерство иностранных дел Чехии сегодня, 21 марта, вызвало посла России Александра Змеевского. Об этом сообщает издание Denik.

Змеевский вызван Мартином Смолкой, который отвечает за юридические и консульские вопросы и занимается событиями, связанными с арендой россиянами квартир в Праге.

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Ранее чешские СМИ сообщили, что российское посольство получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в столице, предназначенных для российских дипломатов. Квартиры в четырех домах принадлежат государству. Они были предоставлены российскому посольству на неопределенный период еще в 1989 году.

МИД Чехии выяснил, что элитное жилье сдается в субаренду без подписания контракта. Наниматели расплачиваются наличными с представителем российского предприятия Госзагрансобственность Александром Терентьевым, который имеет дипломатическую неприкосновенность.

До этого МИД РФ вызвал посла Чехии по данному вопросу.

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Теги: МИД, недвижимость, прага, чехия
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