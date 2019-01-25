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25.01.2019, 20:26

МИД Финляндии обворовали хакеры-мошенники

МИД Финляндии обворовали хакеры-мошенники - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Авантюристы выдавали себя за сотрудников программы развития ООН

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Полиция Финляндии полиция расследует попытку кражи 400 тысяч евро у министерства иностранных дел страны, предназначенных для развития правовой системы Кыргызстана. Об этом сообщает Yle.

По данным следствия, мошенники отправляли в МИД электронные письма от имени сотрудников программы развития ООН - как высянилось, они взломали серверы этой программы.

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У МИД Финляндии есть договоренность с соответствующим проектом программы ООН - в прошлом деньги для него уже перечисляли, поэтому перечислили и сейчас. Только после того, как в проекте ООН поинтересовались, почему средства не поступают, в финском внешнеполитическом ведомстве заподозрили неладное.

Как оказалось, что деньги были переведены на счет частного лица. Правоохранители смогли заморозить счета и вернуть больше половины отправленной суммы, но преступники успели забрать 170 тысяч евро.

В деле уже есть подозреваемые, их трое.

Проект МИД Финляндии в Кыргызстане начался в 2014 году и продлится до 2021 года с бюджетом 3,7 млн евро.

15 января сообщалось, что в США предъявлены обвинения украинскому хакеру и еще нескольким фигурантам в связи с участием в схеме обмена информацией, полученной путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США 

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Теги: мошенничество, хакер, Финляндия
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