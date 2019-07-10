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10.07.2019, 11:57

МИД Грузии отреагировал на отказ Путина от санкций

МИД Грузии отреагировал на отказ Путина от санкций - Фото
кремль Depositphotos

Давид Залкалиани назвал "единственно правильным" отказ Путина от санкций

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани поддержал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он не намерен вводить экономические меры против Грузии. Об этом сообщает Новости-Грузия.

После того, как грузинский телеведущий Гиоргий Габуния нецензурно высказался в адрес Путина в прямом эфире 7 июля, Госдума РФ 9 июля приняла постановление о возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии, где речь шла о возможном запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, ограничениях на денежные переводы в Грузию.

После этого Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии якобы "из уважения к грузинскому народу".

"Эти провокационные заявления, которые вызвали напряженную ситуацию, а затем эскалацию, были категорически неприемлемыми – наше правительство сделало очень четкие заявления и оценки в связи с этим. Естественно, за этим последовали осложения, такие как заявления Госдумы РФ. Однако решение президента России - это однозначно единственно правильное решение, которое можно только приветствовать", - отметил Залкалиани.

Он подчеркнул, что "правительство Грузии делает все для того, чтобы предупредить тяжелые экономические последствия для страны".

8 июля Габуния на русском языке обратился к Путину. Текст обращения состоял исключительно из нецензурных выражений.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили распространила заявление, осудив данный выпуск программы на телеканале Рустави-2.

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Теги: санкции, владимир путин, Давид Залкалиани
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