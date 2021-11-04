МИД Литвы: Обращение Китая с Литвой – тревожный сигнал для Европы

Обращение Китая с Литвой – это тревожный сигнал для Европы, заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Арнольдас Пранцкявичюс на форуме по безопасности в Вашингтоне. Об этом сообщает Голос Америки.

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Пранцкявичюс напомнил, что в августе 2021 года Китай потребовал от Литвы отозвать посла из Пекина, после того как Тайвань переименовал свой офис в Вильнюсе в представительство Тайваня в Литве.

"Это тревожный сигнал во многих отношениях, особенно для европейцев, которым нужно понять, что если вы хотите защитить демократию, вы должны отстаивать ее", – заявил Пранцкявичюс.

Замглавы МИД Литвы призвал Европу действовать сообща в отношениях с Китаем. Он уверен, что Китай пытается сделать из Литвы отрицательный пример, чтобы другие страны не следовали ее примеру.

"Поэтому это вопрос принципа, как отреагирует западное сообщество, США, Европейский Союз", – заявил Пранцкявичюс.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзе Дуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина официально считает Тайвань частью КНР.

10 августа 2021 года Китай отозвал посла из Вильнюса для консультаций и потребовал от Литвы отозвать посла из Пекина.

Денис Юдин

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