МИД Литвы: Обращение Китая с Литвой – тревожный сигнал для Европы
Обращение Китая с Литвой – это тревожный сигнал для Европы, заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Арнольдас Пранцкявичюс на форуме по безопасности в Вашингтоне. Об этом сообщает Голос Америки.
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Пранцкявичюс напомнил, что в августе 2021 года Китай потребовал от Литвы отозвать посла из Пекина, после того как Тайвань переименовал свой офис в Вильнюсе в представительство Тайваня в Литве.
"Это тревожный сигнал во многих отношениях, особенно для европейцев, которым нужно понять, что если вы хотите защитить демократию, вы должны отстаивать ее", – заявил Пранцкявичюс.
Замглавы МИД Литвы призвал Европу действовать сообща в отношениях с Китаем. Он уверен, что Китай пытается сделать из Литвы отрицательный пример, чтобы другие страны не следовали ее примеру.
"Поэтому это вопрос принципа, как отреагирует западное сообщество, США, Европейский Союз", – заявил Пранцкявичюс.
- 10 августа 2021 года Китай отозвал посла из Вильнюса для консультаций и потребовал от Литвы отозвать посла из Пекина.
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