МИД назвал штаты Индии, в которые сейчас лучше не ехать

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В связи с существенным обострением ситуации в индийско-пакистанских отношениях посольство Украины настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в индийские штаты Джамму и Кашмир, а также в северные и западные районы штатов Панджаб и Химачал-Прадеш. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Следует учитывать, что с 27 февраля 2019 года Индия временно закрыла воздушное пространство для пассажирских и коммерческих перевозок над штатами Джамму и Кашмир, Химачал-Прадеш, Панджаб и Уттаракханд.

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В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, МИД рекомендует гукраинцам безотлагательно обращаться в посольство Украины в Индии.

Ранее сегодня в Индии заявили, что привели армию в полную боевую готовность, а пограничники вдоль линии контроля в Кашмире готовы открыть огонь после эскалации конфликта с Пакистаном и трех сбитых самолетов обеих стран.