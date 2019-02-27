Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.02.2019, 18:10

МИД назвал штаты Индии, в которые сейчас лучше не ехать

МИД назвал штаты Индии, в которые сейчас лучше не ехать - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Речь идет о штатах Джамму, Кашмир, Панджаб и Химачал-Прадеш

Реклама
Реклама

В связи с существенным обострением ситуации в индийско-пакистанских отношениях посольство Украины настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в индийские штаты Джамму и Кашмир, а также в северные и западные районы штатов Панджаб и Химачал-Прадеш. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Следует учитывать, что с 27 февраля 2019 года Индия временно закрыла воздушное пространство для пассажирских и коммерческих перевозок над штатами Джамму и Кашмир, Химачал-Прадеш, Панджаб и Уттаракханд.

Реклама

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, МИД рекомендует гукраинцам безотлагательно обращаться в посольство Украины в Индии.

Ранее сегодня в Индии заявили, что привели армию в полную боевую готовность, а пограничники вдоль линии контроля в Кашмире готовы открыть огонь после эскалации конфликта с Пакистаном и трех сбитых самолетов обеих стран.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Индия, пакистан, МИД, война
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 