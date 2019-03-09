МИД РФ обвинил сотрудника посольства США в попытке пронести мину

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что сотрудник американского посольства пытался пронести в багаже в аэропорт Шереметьево мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества, передает пропагандистское агентство ТАСС.

Россияне заявили, что Вашингтон "старается протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около границ России, но и изнутри".

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Вызванные взрывотехники якобы подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса.

Сотрудник американской дипмиссии, как заявили в МИД, отбывал из России по завершении командировки и утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции". "Поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк. Без мины", - указали в МИД РФ.

4 января в Москве был арестован морпех в запасе 48-летний гражданин США, Британии и Канады Пол Уилан.

