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28.03.2019, 00:10

Мигранты в Средиземном море захватили спасший их танкер

Мигранты в Средиземном море захватили спасший их танкер - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Беженцы из Ливии пытались добраться в Европу

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Ливийские беженцы захватили управление грузовым судном Elhiblu-1, которое подобрало их в Средиземном море, когда те пытались добраться в Европу. Об этом сообщает The Guardian.

Было спасено 108 человек. Когда мигранты поняли, что экипаж судна собирается вернуть их в Ливию, то взяли управление танкером под свой контроль и направились в сторону Мальты. 

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В Мальте заявили, что не разрешат судну пристать к берегу.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что это первый случай пиратства в открытом море, когда мигранты захватили торговое судно. Он пообещал, что не позволит беженцам сойти на сушу в Италии, сказав, что те смогут полюбоваться итальянским побережьем только через телескоп.

22 января сообщалось, что Германия приостанавливает участие в морской миссии Европейского Союза "София", которая направлена на борьбу с контрабандой людей через Средиземное море.

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Теги: мигранты, пираты, средиземное море, ливия
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