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Министр финансов США приехала в Киев: анонсировала новый транш финансовой помощи

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 18:56
Министр финансов США приехала в Киев: анонсировала новый транш финансовой помощи - Фото
Фото: Офис президента

Министр финансов США Джанет Йеллен приехала с визитом в Киев. Об этом сообщили Офис президента и Кабинет министров, где у нее состоялись встречи.

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"США продолжают решительно поддерживать Украину и украинский народ. Мы продолжим поддерживать вас в процессе восстановления преуспевающей и свободной Украины", – сказала она на встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Йеллен заявила, что Украина должна продолжать борьбу с коррупцией, потому что это очень важно для международных доноров, и проводить реформы.

"Ориентированная на реформы повестка дня будет определяющей не только для сохранения двусторонней и многосторонней поддержки, но и привлечения частных инвестиций, необходимых для будущего восстановления Украины", – сказала министр.

Во время разговора со Шмыгалем она также говорила о бюджетной поддержке Украины, финансовом и санкционном давлении на Россию, страховании военных рисков.

Reuters пишет, что Шмыгаль во время встречи с Йеллен заявил о необходимости отдать Украине деньги из российских международных резервов, замороженных в западных банках. Это примерно половина резервов российского Центробанка – около $300 млрд. Они были заморожены в первые дни великой войны, но в администрации Байдена считают, что юридической возможности для их окончательной конфискации нет.

Йеллен подтвердила эту позицию в телефонном брифинге для журналистов незадолго до визита.

Министр сообщила, что в ближайшее время Украине перечислят очередной транш бюджетной поддержки в размере $1,25 млрд. До 30 сентября Украина должна получить еще $ 8,65 млрд.

Владимир Зеленский на встрече с Йеллен сказал, что Украина очень благодарна за помощь США, в том числе с привлечением Международного валютного фонда. В ходе встречи они уделили внимание текущему состоянию взаимодействия Украины с МВФ и перспективам реализации программ фонда.

Отдельно обсуждался вопрос восстановления украинской инфраструктуры, разрушенной в результате российской агрессии.

Андрій Водяний
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Владимир Зеленский кабмин финансовая помощь офис президента Денис Шмыгаль Джанет Йеллен
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