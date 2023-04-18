Министр обороны Китая похвалил Путина за "содействие миру во всем мире" – Bloomberg

Министр обороны Китая Ли Шанфу похвалил российского диктатора Владимира Путина за "содействие миру во всем мире", более чем через год после того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

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Bloomberg ссылается на видеоролик, размещенный на китайской платформе NetEase Inc., на котором видно, как Ли Шанфу читает заранее подготовленный текст на встрече с Путиным и российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Ли назвал Путина "выдающимся государственным деятелем" и отметил его "важный вклад в обеспечение мира и развития во всем мире".

Bloomberg акцентирует, что комментарии Ли подчеркнули контраст между подходом Пекина к Путину, которого Международный уголовный суд разыскивает за военные преступления, и подходом США и их союзников, которые ввели против России широкомасштабные санкции.

В Bloomberg не знают, кто источник этого видео с Ли.

Подчеркивается, что замечания главы Минобороны Китая не были включены ни в сообщения китайских государственных СМИ о встрече Ли, Путина и Шойгу, ни в официальную информацию Кремля о мероприятии.

Министерство обороны Китая пока не ответило на просьбу Bloomberg о комментариях.

Вчера, 17 апреля, Путин встретился с министром обороны КНР, который заключал с РФ сделки о поставках оружия.

Наталія Медведєва

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