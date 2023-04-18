UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Министр обороны Китая похвалил Путина за "содействие миру во всем мире" – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 19:30
Министр обороны Китая похвалил Путина за
Ли Шанфу, Владимир Путин и Сергей Шойгу (фото: EPA)

Министр обороны Китая Ли Шанфу похвалил российского диктатора Владимира Путина за "содействие миру во всем мире", более чем через год после того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

Bloomberg ссылается на видеоролик, размещенный на китайской платформе NetEase Inc., на котором видно, как Ли Шанфу читает заранее подготовленный текст на встрече с Путиным и российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Ли назвал Путина "выдающимся государственным деятелем" и отметил его "важный вклад в обеспечение мира и развития во всем мире".

Bloomberg акцентирует, что комментарии Ли подчеркнули контраст между подходом Пекина к Путину, которого Международный уголовный суд разыскивает за военные преступления, и подходом США и их союзников, которые ввели против России широкомасштабные санкции.

В Bloomberg не знают, кто источник этого видео с Ли. 

Подчеркивается, что замечания главы Минобороны Китая не были включены ни в сообщения китайских государственных СМИ о встрече Ли, Путина и Шойгу, ни в официальную информацию Кремля о мероприятии.

Министерство обороны Китая пока не ответило на просьбу Bloomberg о комментариях.

  • Вчера, 17 апреля, Путин встретился с министром обороны КНР, который заключал с РФ сделки о поставках оружия.
Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай владимир путин сергей шойгу Ли Шанфу
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 