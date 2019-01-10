Европе грозит война из-за России - министр обороны Норвегии

Франк Бакке-Йенсен (фото - EPA)

Нельзя исключать вероятность вооруженного конфликта между государствами в Европе из-за поведения России. Об этом сообщил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, пишет пресс-служба ведомства.

"Россия не является глобальным соперником для США и Запада. Но цель России состоит в том, чтобы разрушить и подорвать единство Запада и международное сотрудничество в ряде областей", - считает он.

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Бакке-Йенсен подчеркнул, что изменения в поведении России напрямую касаются безопасности Норвегии и ее союзников.

"События, происходящие вокруг нас требуют принять во внимание, что межгосударственный вооруженный конфликт в Европе более не являет немыслимым", - сказал министр обороны.

Он добавил, что действия российского руководства, в частности, нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), наносят ущерб международной стабильности и снижают уровень безопасности в Европе.

Бакке-Йенсен также напомнил о многочисленных свидетельствах того, что Россия активно модернизирует свое вооружение.

"Технологические разработки также оказали влияние на общую картину военной угрозы. Высокоточное оружие большой дальности — вот вектор развития (этих разработок - ред.)… Россия разработала, испытала и развернула такое вооружение. Теперь они могут достичь целей по всей Европе в очень короткие сроки. Защита от такого оружия критично необходима", - отметил министр обороны Норвегии.

Ранее сегодня генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО готово к военным действиям для решении конфликта вокруг ДРСМД. Он также напомнил об ультиматуме, предъявленном России за неисполнение условий договора.