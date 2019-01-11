Минобороны РФ просит право сбивать пассажирские самолеты

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Министерство обороны России подготовило проект постановления, которое позволяет сбивать пассажирские самолеты, нарушившие российскую границу. Об этом сообщает Радио Свобода.

Документ о порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве РФ опубликовали на сайте правительства.

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"Согласно проекту постановления, пассажирские самолеты, пересекающие границу России, можно будет сбивать, если они не реагируют на предупреждающие сигналы и предупредительный огонь, и если при этом их полет грозит массовой гибелью людей, экологической катастрофой или нападением н​а стратегические объекты", - отмечается в сообщении.

В документе говорится, что российские военные должны принимать меры реагирования уже в том случае, если неопознанный самолет приблизится к границе России на расстояние менее 50 километров.

Военный самолет-нарушитель предписано принуждать к посадке на российском аэродроме или или к выходу за пределы воздушного пространства России, а если он не реагирует - его предписано сбить.

"Те же меры предложено применять и по отношению к гражданским самолетам, с той лишь оговоркой, что "при отсутствии реальной опасности гибели людей и (или) наступления экологической катастрофы оружие и боевая техника дежурных сил на поражение не применяются", - уточняется в сообщении.

Издание отмечает, что как именно российские военные будут определять, существует ли такая опасность, из проекта постановления неясно.

22 декабря 2018 года более десяти российских истребителей Су-27 и Су-30 прибыли на аэродром Бельбек под Севастополем.