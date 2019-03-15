Минск: Посол РФ не понял, что мы не округ, а независимая страна

Здание МИД Беларуси (фото - mfa.gov.by)

Российский посол в Минске Михаил Бабич, судя по его заявлениям, не понимает разницы между федеральным округом РФ и независимым государством. На это посетовали в Министерство иностранных дел Беларуси, комментируя одно из интервью дипломата из страны-оккупанта РФ.

"Не всегда хватает времени на то, чтобы читать все интервью Михаила Бабича. Благо, все они похожи, и менторская линия рассуждения не сильно меняется <...> За короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством", - заявил пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

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Он также подчеркнул, что отношения РФ и РБ "гораздо более глубокие и всеобъемлющие", чем "подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат".

"Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера", - сыронизировали в МИД Беларуси.

Михаил Бабич:



Ранее в интервью российскому пропагандистскому ресурсу РИА Новости Бабич заявил, что Россия готова помочь соседям "при угрозе суверенитета". Кроме того, посол РФ резко прокомментировал некоторые заявления президента РБ Александра Лукашенко.