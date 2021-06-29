Миротворческие миссии могут быть свернуты – ООН

Миротворческие миссии Организации объединенных наций во всем мире могут быть свернуты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ООН.

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Как отмечается, если 1 июля на Генассамблее ООН не смогут согласовать новый годовой бюджет в размере $6 млрд, то все миссии ООН по поддержанию мира могут быть остановлены.

По словам главы отдела стратегии управления, политики и соблюдения требований ООН Кэтрин Поллард, 12 миротворческим миссиям всемирной организации, большинство из которых находятся в Африке и на Ближнем Востоке, было рекомендовано начать разработку планов действий в чрезвычайных обстоятельствах на случай, если новый бюджет не будет принят вовремя.

"В то же время мы по-прежнему надеемся и уверены, что государства-члены завершат свои переговоры", – сказала Поллард репортерам.

Она добавила, что если бюджет вовремя не примут, то генсек Антониу Гутерриш сможет выделить деньги только на охрану активов ООН и обеспечение защиты персонала и миротворцев.

Глава миротворческой деятельности ООН Жан-Пьер Лакруа сказал, что миссии будут сильно ограничены и не смогут защищать гражданское население, помогать в борьбе с COVID-19 и выполнять функции политических посредников.

Задержка с принятием бюджета, по мнению некоторых дипломатов, обусловлена изменениями в процедурах переговоров, проблемами с логистикой и жесткой риторикой, когда Китай противопоставляется западным странам.

Больше всех денег в операции по поддержанию мира вносят США – около 28%, за ними следуют Китай с 15,2% и Япония с 8,5%.

СПРАВКА. Миротворческие силы ООН – вооруженные контингенты стран-членов ООН, выделенные согласно Уставу ООН в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путем совместных принудительных действий (военная демонстрация, военная блокада и т. д.), если меры экономического и политического характера оказались недостаточными.

С 1948 года более 130 стран предоставляли свой военный и полицейский персонал и гражданских сотрудников для проведения миротворческих операций ООН.

За время существования ООН провели более 70 операций по поддержанию мира.

В сентябре 2020-го вице-премьер-министр Алексей Резников заявлял, что вопрос о введении миротворческой миссии ООН на Донбассе отложили, но полностью с повестки дня не сняли.

Наталия Медведева

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