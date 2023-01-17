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Мнения европейцев о цене окончания войны в Украине разделились – опрос

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 10:25
Мнения европейцев о цене окончания войны в Украине разделились – опрос - Фото
Фото: depositphotos.com

Согласно опросу Euroskopia, австрийцы и немцы выступают за скорейшее прекращение войны в Украине даже ценой потери ею территорий, в то же время голландцы, португальцы и поляки решительно против этой идеи.

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Более 60% жителей Австрии и Германии хотят, чтобы война закончилась как можно быстрее.

В Нидерландах 48% граждан выступили против отказа Украины от своих территорий ради скорейшего окончания войны. Так же думают 45% жителей Португалии и 42% жителей Польши.

Исследование проводилось в девяти крупных странах, входящих в Евросоюз, на выборках, состоящих из 1000 взрослых граждан (всего было проведено 9000 интервью).

  • Большинство граждан всех стран из июньского опроса братиславского аналитического центра GLOBSEC – кроме Венгрии – считают Россию стороной, виновной в войне в Украине. Но Болгария и Словакия также сильно разделены: почти половина из опрошенных верят российской дезинформации о причинах войны, отмечают социологи.
Вадим Ребрина
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война ЕС опрос социология
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