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19.06.2019, 09:19

Молдова хочет отменить предоставление гражданства за инвестиции

Молдова хочет отменить предоставление гражданства за инвестиции - Фото
Фото: EPA

Один из авторов законопроекта отметил, что продажа гражданства за инвестиции не может решить экономические проблемы государства

Парламент Молдовы поддержал в первом чтении законопроект об отмене действующего закона о принятии в гражданство в обмен на инвестиции. Об этом сообщает Укринформ.

За отмену этого документа проголосовали депутаты от коалиции. "Самая большая проблема этого закона заключается в том, что гражданство Молдовы могут получить граждане с сомнительным прошлым, в том числе причастные к аферам по отмыванию денег, включая хищение банковского миллиарда из нашей страны", - отметил один из авторов законопроекта, депутат Серджиу Литвиненко.

Заместитель председателя парламента Александру Слусар подчеркнул, что для эффективного привлечения инвестиций необходимо создать благоприятный климат для бизнесменов.

Он считает, что продажа гражданства за инвестиции не может решить экономические проблемы государства.

Закон о гражданстве в обмен на инвестиции принял в 2018 году предыдущий состав парламента Молдовы. Согласно документу, претенденты на получение гражданства должны были перечислить на счет специального Фонда публичных инвестиций 100 тысяч евро. До сих пор этим законом воспользовались лишь два человека.

Согласно процедуре, прежде чем отмена закона может быть утверждена во втором чтении, принятый проект должен получить оценку правительства, депутаты могут предложить юридической комиссии свои правки к законопроекту.

11 июня 2019 года министерство иностранных дел Румынии заявило, что поддерживает парламент Молдовы, который сформировал новое правительство.

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Теги: гражданство, инвестиции, Молдова
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