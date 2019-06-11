Румыния признала новое правительство Молдовы

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Министерство иностранных дел Румынии заявило, что поддерживает парламент Молдовы, который сформировал новое правительство. Заявление МИД Румынии опубликовано на сайте посольства этой страны в Молдове.

"…Воля народа, выраженная на голосовании и отраженная в политической конфигурации парламента, - это единственное, что обеспечивает легитимный политический процесс, основанный на диалоге", - сказано в заявлении.

В МИД Румынии заявили о своей полной готовности продолжать сотрудничество с Молдовой.

Молдова, в свою очередь, должна твердо и последовательно продолжать европейский курс, в том числе внедряя соглашение об ассоциации с ЕС.

"Румыния также считает важным сохранение позиции Республики Молдова в отношении урегулирования приднестровского вопроса и территориальной целостности Молдовы", - говорится в заявлении.

МИД Румынии призвал к спокойствию, сдержанности и уважению принципов верховенства права.

Ранее Москва также приветствовала новое правительство Молдовы, которое состоит из представителей блока ACUM и Партии социалистов, обвиняемой в финансовых связях с РФ.