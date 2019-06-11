Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.06.2019, 15:50

Румыния признала новое правительство Молдовы

Румыния признала новое правительство Молдовы - Фото
Фото: ЕРА

Молдова должна твердо и последовательно продолжать европейский курс, ожидают в МИД Румынии

Министерство иностранных дел Румынии заявило, что поддерживает парламент Молдовы, который сформировал новое правительство. Заявление МИД Румынии опубликовано на сайте посольства этой страны в Молдове.

"…Воля народа, выраженная на голосовании и отраженная в политической конфигурации парламента, - это единственное, что обеспечивает легитимный политический процесс, основанный на диалоге", - сказано в заявлении.

В МИД Румынии заявили о своей полной готовности продолжать сотрудничество с Молдовой.

Молдова, в свою очередь, должна твердо и последовательно продолжать европейский курс, в том числе внедряя соглашение об ассоциации с ЕС.

"Румыния также считает важным сохранение позиции Республики Молдова в отношении урегулирования приднестровского вопроса и территориальной целостности Молдовы", - говорится в заявлении.

МИД Румынии призвал к спокойствию, сдержанности и уважению принципов верховенства права.

Ранее Москва также приветствовала новое правительство Молдовы, которое состоит из представителей блока ACUM и Партии социалистов, обвиняемой в финансовых связях с РФ

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: парламент, Румыния, Молдова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 