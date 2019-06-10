Россия признала новое правительство Молдовы и ждет диалога

Кремль (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Москва приветствовала новое правительство Молдовы, которое состоит из представителей блока ACUM и Партии социалистов, обвиняемой в финансовых связях с РФ. Об этом говорится в заявлении МИД страны-агрессора РФ.

"Настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдавии по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года", - заявили в РФ.

Кремль рассчитывает на скорую нормализацию ситуации в Кишиневе, где полиция оцепила здание правительства, "в интересах всех молдавских граждан и поступательного развития страны". Для разрешения кризиса РФ призвала к диалогу.

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент. Президент Игорь Додон отказался. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент. 9 июня КСМ снова временно отстранил Додона, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признающей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

НАТО и Госдеп США призвали к мирному решению политического кризиса. МИД Украины обеспокоен возможностью федерализации Молдовы по сценарию РФ.

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