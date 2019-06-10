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10.06.2019, 13:12

Обострение в Молдове: полиция оцепила здание правительства

Обострение в Молдове: полиция оцепила здание правительства - Фото
Фото: EPA

Премьер-министр страны анонсировала ряд кадровых перестановок

Сотрудники правоохранительных органов окружили здание правительства Молдовы. Об этом сообщает Укринформ.

Накануне утвержденный парламентом новый премьер-министр страны Майя Санду заявила, что после первого заседания правительства (заседание, по ее словам, пройдет в здании парламента) члены нового Кабмина пойдут к зданию правительства, которое расположено на площади Великого Национального собрания.

Она анонсировала ряд кадровых перестановок.

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент. Президент Игорь Додон отказался. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент. 

9 июня КСМ снова временно отстранил Додона из-за отказа распустить парламент, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признающей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы на 6 сентября. 

В украинском МИД обеспокоены тем, что в Молдове "по сценарию РФ" может пойти федерализация страны. СНБО уже провел совещание.

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Теги: полиция, правительство, Молдова, обострение
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