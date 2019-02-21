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21.02.2019, 13:54

Молдова не впустила российскую пропагандистку

Молдова не впустила российскую пропагандистку - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Во время проверки документов выяснилось, что цель ее визита не соответствует заявленной

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Пограничная полиция Молдовы отказала во въезде в страну пропагандистке телеканала Россия-1 Ольге Юрьевой, сообщила глава пресс-службы пограничной полиции Раиса Новицки, передает прокремлевское агентство ТАСС.

Накануне Юрьева прилетела в Кишинев рейсом из Стамбула. "Во время проверки документов выяснилось, что цель ее визита не соответствует заявленной. Ей было отказано во въезде в Республику Молдова. Этим же рейсом она была возвращена в Стамбул", - сказала Новицки.

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ТАСС заявляет также, что это уже второй за неделю случай запрета на въезд представителю российского телеканала.

17 января Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистку, выдворенную с территории страны-оккупанта России.

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Теги: пропагандистка, Россия, Молдова, журналистка, россия1, ольга юрьева
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