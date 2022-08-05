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Молния убила двух людей возле Белого дома в Вашингтоне, еще двое в критическом состоянии

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 22:21
Молния убила двух людей возле Белого дома в Вашингтоне, еще двое в критическом состоянии - Фото
Иллюстрационное фото - EPA

Два человека погибли, еще двое находятся в критическом состоянии в результате удара молнии в парке Лафайет возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает AP со ссылкой на столичное полицейское управление.

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76-летний Джеймс Мюллер и 75-летняя Донна Мюллер из Джейнсвилля, штат Висконсин, скончались от полученных травм.

Двое других, мужчина и женщина, находятся в критическом состоянии. Их личности не разглашаются.

Власти не уточнили, как именно были ранены люди, кроме того, что они серьезно пострадали в результате удара молнии.

"Мы опечалены трагической гибелью людей после удара молнии в парке Лафайет. Наши сердца с семьями, которые потеряли близких, и мы молимся за тех, кто все еще борется за свою жизнь", — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам официальных лиц, свидетелями удара молнии стали сотрудники секретной службы и полиции парка. Они подбежали, чтобы оказать первую помощь.

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Вадим Ребрина
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