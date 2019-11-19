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Моравецкий предупредил ЕС об угрозах со стороны России

Моравецкий предупредил ЕС об угрозах со стороны России - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - Facebook/MateuszMorawieckiPremier)
19.11.2019, 16:10

Премьер-министр Польши заявил, что страна активно поддерживает союз Европы и США

Евросоюз должен предоставить соседним странам реальную перспективу членства, в противном случае, это сделают другие игроки, в частности Россия.  Об этом во время инаугурационной речи в Сейме Польши в качестве новоназначенного премьер-министра страны заявил глава Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Укринформ.

По его словам, сейчас европейцы не живут во времена безопасного доминирования Запада, поскольку "на Дальнем Востоке, Ближнем Востоке и ближайшем востоке есть международные игроки, которые охотно используют слабость Европы".

"Поэтому, мы (Польша, – ред.) хотим амбициозного ЕС - открытого к принятию новых членов, открытого на Западные Балканы. Если мы не предоставим соседним странам реальной перспективы (членства – ред.), то ее предоставят им другие – Россия, Китай, Турция, радикальный ислам, и это уже происходит", - сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что Польша активно поддерживает союз Европы и США, поскольку ЕС защищает порядок в Европе, а НАТО является гарантом глобальной безопасности.

"Безответственное расшатывание нашего европейского корабля может привести к изоляции и распаду ЕС, а также федерализации сообщества, что мы решительно отвергаем как вредное и опасное", - добавил Моравецкий.

Во вторник в Сейме Польши будет проходить голосование за вотум доверия новому правительству Моравецкого.

  • 26 сентября Моравецкий заявлял, что Польша имеет средства на строительство постоянной американской военной базы на своей территории.
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Матеуш Моравецкий Россия угроза запад
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