UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски, есть угроза цунами – карта

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 11:05
Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски, есть угроза цунами – карта - Фото
Иллюстративное фото – pixabay

У берегов Аляски, в 91 км от поселения Перривиль, произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Землетрясение произошло на глубине около 47 км в 06:15 утра по местному времени (09:15 по Киеву).

В течение следующих трех часов часть побережья Аляски могут накрыть цунами, сообщает американский центр по предупреждению цунами. Позже волны могут достичь Камчатки и побережья Канады и США. Также сообщается о возможности цунами на Гавайях, волна может достичь островов примерно к 12:53 по местному времени (01:53 пятницы по Киеву).

В службе подчеркивают, что сейчас нет немедленной угрозы, и ситуацию продолжают исследовать. Оценку угроз будут обновлять по мере поступления новой информации.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
землетрясение гавайи аляска цунами камчатка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 