Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски, есть угроза цунами – карта

У берегов Аляски, в 91 км от поселения Перривиль, произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Землетрясение произошло на глубине около 47 км в 06:15 утра по местному времени (09:15 по Киеву).

В течение следующих трех часов часть побережья Аляски могут накрыть цунами, сообщает американский центр по предупреждению цунами. Позже волны могут достичь Камчатки и побережья Канады и США. Также сообщается о возможности цунами на Гавайях, волна может достичь островов примерно к 12:53 по местному времени (01:53 пятницы по Киеву).

В службе подчеркивают, что сейчас нет немедленной угрозы, и ситуацию продолжают исследовать. Оценку угроз будут обновлять по мере поступления новой информации.

13 февраля 2021 года землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Японии.

Денис Юдин

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