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01.02.2019, 21:27

Мощное землетрясение произошло в Мексике

Мощное землетрясение произошло в Мексике - Фото
Иллюстрация: earthquake.usgs.gov

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в 14 км к северо-востоку от города Пуэрто Мадеро

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Подземные толчки магнитудой 6,6 зафиксированы 1 февраля в южной части Мексики. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение произошло в 14 км к северо-востоку от мексиканского города Пуэрто Мадеро, отметили в службе.

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Как уточняется, эпицентр землетрясения находился на глубине 67,9 км под землей, в районе горного массива Сьерра Мадре де Чиапас, недалеко от границы с Гватемалой. При этом, толчки ощущались также в Эль-Сальвадоре, Гондурасе и Белизе.

Информации о жертвах или разрушениях нет.

24 января землетрясение силой 5,3 балла произошло на греческом острове Родос в Эгейском море.

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Теги: Мексика, землетрясение, бедствие
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