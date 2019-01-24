На греческом Родосе произошло землетрясение

Скриншот с видео

Землетрясение силой 5,3 балла произошло на греческом острове Родос в Эгейском море. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти Греции.

О жертвах или пострадавших информации пока нет.

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Институт геодинамики Афинского университета сообщает, что подводное землетрясение произошло в 16:30 по местному времени (14:30 по Гринвичу) в четверг, примерно в 60 километрах (38 милях) к югу от Родоса.

Эпицентр землетрясения находился примерно на глубине 10 км.

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