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24.01.2019, 21:45

На греческом Родосе произошло землетрясение

На греческом Родосе произошло землетрясение - Фото
Скриншот с видео

О жертвах или пострадавших информации пока нет

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Землетрясение силой 5,3 балла произошло на греческом острове Родос в Эгейском море. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти Греции.

О жертвах или пострадавших информации пока нет.

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Институт геодинамики Афинского университета сообщает, что подводное землетрясение произошло в 16:30 по местному времени (14:30 по Гринвичу) в четверг, примерно в 60 километрах (38 милях) к югу от Родоса.

Эпицентр землетрясения находился примерно на глубине 10 км.

9 января жители юга Одесской области ощутили подземные толчки, эпицентр которых был в Румынии.

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Теги: Родос, землетрясение, Греция, стихия, остров
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