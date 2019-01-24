На греческом Родосе произошло землетрясение

Землетрясение силой 5,3 балла произошло на греческом острове Родос в Эгейском море. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти Греции.
О жертвах или пострадавших информации пока нет.
Институт геодинамики Афинского университета сообщает, что подводное землетрясение произошло в 16:30 по местному времени (14:30 по Гринвичу) в четверг, примерно в 60 километрах (38 милях) к югу от Родоса.
Эпицентр землетрясения находился примерно на глубине 10 км.
9 января жители юга Одесской области ощутили подземные толчки, эпицентр которых был в Румынии.